قلعة قايتباي كامل العدد ثاني أيام العيد في الإسكندرية

استقبلت قلعة قايتباي في الإسكندرية، اليوم، ثاني أيام عيد الأضحي عددا كبيرا من الزوار المصريين والأجانب وذلك للاستمتاع بجو القلعة وبحرها والتقاط الصور التذكارية ومشاهدة معالم القلعة.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن القلعة اليوم كامل العدد حيث تم بيع كافة التذاكر وفقا لتعليمات الوزارة حيال النسبة المتاحة حيث تواجد الزوار المصريين والأجانب المقيمن في مصر من أجل زيارة معالم القلعة الأثرية.