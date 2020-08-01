نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل في ملوي

تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة، بمركز ملوي، حيث تبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء 3 منهم وجار تقديم العلاج حاليا للحالة الرابعة بمستشفى الجامعة.

ووجه نائب المحافظ، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها، كما قامت الوحدة المحلية بملوي، بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها، والوحدة المحلية لتوفير سكن مؤقت بديل لهم في عمارات الأولى بالرعاية بالمركز.