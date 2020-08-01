نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل في ملوي
كتب:
اسلام فهمي
08:38 م | السبت 01 أغسطس 2020
تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة، بمركز ملوي، حيث تبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء 3 منهم وجار تقديم العلاج حاليا للحالة الرابعة بمستشفى الجامعة.
ووجه نائب المحافظ، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها، كما قامت الوحدة المحلية بملوي، بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها، والوحدة المحلية لتوفير سكن مؤقت بديل لهم في عمارات الأولى بالرعاية بالمركز.