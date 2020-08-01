استغل إجازة العيد.. إزالة بناء مخالف بمدينة أخميم بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسوهاج، حملة مكبرة لإزالة بناء مخالف لسقف وأعمدة خرسانية على مساحة 60 مترا استغل صاحبه إجازة العيد لارتكاب المخالفة.

وقال حسين حباري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إن الحملة تمت بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات في المهد وقبل تطويرها طبقا لما ورد بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم نفذت حملة بحضور مصطفى كامل القاضي، نائب رئيس المركز، وعادل شعراوى، رئيس قرية نيدة، وفنيي الإدارة الهندسية وعمال ومعدات الوحدة، وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية بناحية عرب الأطاولة لسقف واعمده بمساحة 60 مترا تقريبا وتم تنفيذ الازالة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد حبارير، على فرق الرصد والمتابعة بسرعة الإبلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وأن أعمال المتابعة والرصد الميدانى تتم بصفة مستمرة ليلا ونهارا وأثناء عطلة العيد بجميع قطاعات المركز.