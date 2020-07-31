محافظ بورسعيد: لم نسجل أي تجاوزات في صلاة عيد الأضحى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن جميع المواطنين في المحافظة التزموا بالإجراءات الوقائية والطبية في أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن المحافظة لم تسجل أي تجاوزات فيما يخص قرار صلاة العيد، لافتا إلى أن الأهالي توجهوا منذ فجر اليوم لذبح الأضاحي بالمجزر الآلي.

وأضاف "الغضبان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة وجهاز الخدمة الوطنية، لافتا إلى أنه جرى منح كل الجزارين بالمحافظة تصاريح مؤقتة لمدة 4 أيام لإمكانية ذبح الأضاحي بمحال الجزارة.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة والعضوية في 2016، ويعمل المصنع بـ 80% من طاقته، كما أن المحافظة تتميز بأعمال النظافة، مؤكدا أنه جرى إغلاق ممشى البحر، لافتا إلى أن الشواطئ مغلقة بنسبة 100%، والكافيتريات المطلة على البحر تعمل حتى 10 مساء بنسبة إشغال 50%.