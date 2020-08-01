مفتو الدول الإسلامية يشيدون بالقرارات السعودية لحج هذا العام

أشاد بعض أصحاب الفضيلة، مفتو البلدان العربية والإسلامية بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إقامة شعيرة حج هذا العام بهذه الطريقة الاستثنائية رعايةً لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال مشاركاتهم المختلفة بالصوت والصورة ضمن التغطية الشاملة التي أطلقتها قنوات اقرأ الفضائية منذ الأول من شهر ذي الحجة على الهواء مباشرة عبر قنواتها العربية والانجليزية والفرنسية.

واستضافت "اقرأ" العديد من الشخصيات منهم فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطيني وفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى إبراهيم تيستريتش، رئيس العلماء والمفتي العام السابق بدولة البوسنة والهرسك، وفضيلة الشيخ حافظ محمد طاهر رئيس المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين، ورئيس علماء باكستان وفضيلة الشيخ عبدالله اوانج، نائب مفتي ماليزيا الذين أشادوا بالرعاية والاهتمام والخَدَمات المتميزة والاستثنائية هذا العام خصوصاً التي تقدمها المملكة لحُجاج بيت الله الحرام من جميع قطاعات الدولة، الأمر الذي سهَّل على ضيوف الرحمن أداءَ نُسُكِهم في أجواء عامرة بالأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان.