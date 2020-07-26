"قصة البيت" ملحمة درامية تقدمها قناة اقرأ الليلة

تحت عنوان "قصة البيت" تعرض قناة اقرأ الليلة وغدا الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، ملحمة درامية من إنتاجها، تحكي تاريخ الكعبة المشرفة وتفاصيل الحج وأسراره، وما يحمله من طقوس وشعائر.

الملحمة تمت تحت إشراف وتوجيه مدير القنوات، محمد سلام، ومدير البرامج محمد الجعبري، وإخراج هشام عيد، هي عبارة عن معالجة درامية لنصوص كتبها كبار الكتاب في العالم العربي قديما وحديثا، منهم الإمام محمد متولي الشعراوي، الإمام أبو حامد الغزالي، الأديب عباس محمود العقاد، الدكتور مصطفى محمود، ابن رشيد البغدادي وأبو نواس.

يقوم بأداء ملحمة "قصة البيت" مجموعة من المذيعين من مختلف العالم منهم، رانيا فرحات، ياسمين العشري، مروة جمال، نور علام، فارس الدين أمين، أحمد مجدي، محمد يحيى، أحمد السكران، آندي ليه، إسماعيل دانكوما، بالاشتراك مع المنشدين مؤمن عبدالله، أحمد الشاذلي، إسلام سعودي، والعازفين محمد عبد الصادق، شريف طنطاوي وعبد الرحمن حسني.