ماجدة خير الله: "صاحب المقام" ينقذ الموسم السينمائي الذي ضربه كورونا

قدمت الناقدة الفنية ماجدة خير الله نقدها في فيلم "صاحب المقام" بعد رؤيتها له، واصفة إياه بأنه أنقذ الموسم السينمائي الذي ضربه وباء كورونا.

وكتبت خير الله عبر صفحتها على الفيس بوك نقدها: "لازم يكون لدى كل شخص لعن في السبكي واتهمه بإفساد الذوق العام، الشجاعة أن يعترف أن للرجل حسناته وأياديه البيضاء على صناعة السينما، وأنه سبق أن قدم أفلاما ذات أهمية مثل الماء والخضرة، ليسري نصر الله، والفرح وكباريه وساعة ونص، واحد صحيح وأخيرا صاحب المقام، وكلها أفلام ذات قيمة فنية وفكرية، وحققت نجاحا على عدة مستويات ومع ذلك لم يفكر الرجل فى الدفاع عن نفسه بل ترك من يهاجمه يغالي في الهجوم واكتفى بتقديم ما يؤمن به، ويحقق له الرضا عن ذاته، ولم يدع فروسية ولا مجدا زائفا، فهو يقدم أفلاما تجارية، وأخرى ذات مستوى فنى مميز، كما كل شركات الإنتاج الكبرى فى العالم لا توجد شركة تقدم أفلاما عظيمة تحصل على جوائز وتكبد الشركة خسائر، هذا منطق مش موجود في أي صناعة".

وأضافت الناقدة الفنية أن فيلم "صاحب المقام" ينقذ الموسم السينمائى الذى ضربه فيروس كورونا، ووقف حاله، وعرض الفيلم على منصة شاهد، أتاح للآلاف من عشاق السينما فرصة مشاهدة فيلم حديث يضم عدة عناصر فنية عالية الجودة تحرك المياه الراكدة، ويفتح مجالا لللنقاش فى قضايا مهمة، ويخرج بنا من حصار أفلام الأكشن والكوميديا، لسينما مختلفة فى الشكل والمضمون.