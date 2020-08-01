إبراهيم نصر ومحمود مسعود وجهان ودَّعا الجمهور في "صاحب المقام"

بعد ساعات من العرض الأول لفيلم "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، والتى عرضت العمل السينمائي احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

خطف الفنانان الراحلان إبراهيم نصر، ومحمود مسعود الأنظار خلال العمل السينمائي الذى عرض في 110 دقائق، لكونه العمل الأخير لهما، والذي عرض بعد أيام من رحيلهما عن حياتنا.

إبراهيم نصر الذي رحل عن عالمنا فى 12 مايو الماضي، يجسد في العمل دور الأب الذي ظل سنوات يبحث عن نجله المفقود الذي كان يحاول السفر إلى إيطاليا في زورق صيد، وكاد أن يغرق ويفقد الذاكرة إلى أن ينجح يحيى "آسر ياسين" فى جمعهما مرة أخرى.

أما محمود مسعود الذى يظهر فى الفيلم لعدة ثوانٍ معدودة، والذى رحل عن دنيانا في 11 يونيو الماضي، فكان هو الخيط الذى استطاع أن يصل بآسر ياسين لنجل إبراهيم نصر فى الفيلم وهي الشخصية التى لعب دورها الفنان ميدو عادل.

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تعرف بصلاحها وورَعها إذ يشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجة يشبهها البعض بالأولياء.