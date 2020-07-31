طارق الشناوي عن فيلم "صاحب المقام": مصنوع بحرفية

حقق فيلم "صاحب المقام" الذي عُرض أمس على "شاهد" نجاحا، ولاقى ردود فعل جيدة من جمهور السوشيال ميديا، كما لاقى أيضا ردود فعل جيدة من النقاد.

فقد علق الناقد السينمائي طارق الشناوي عبر حسابه على فيسبوك على الفيلم قائلا: "صاحب المقام فيلم سينمائي مصنوع بحرفية ومتعة لجمهور السينما.. تظلمه المنصة لأن شاشة الكمبيوتر تغتال روح السينما.. ولكن يستحق التحية كل من الكاتب إبراهيم عيسى والمخرج محمد العدل والأبطال يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وسلوى محمد علي وإنجي المقدم ومحمود عبد المغني وقدم إبراهيم نصر أعظم أدواره قبل أن يقول لنا وداعا.. والمنتج أحمد السبكي نشجعه على جرأته في إنتاج وعرض الفيلم بينما ينتظر الآخرون.. نعم هناك قطعا تفصيلات ونقاط تستحق التوقف عندها سلبا وإيجابا سأكتبها قريبا ولكني سعيد بأن لدينا شريط سينمائي يثير كل هذا الشجن ويحمل في نفس الوقت نقاط خلافية على المستوى الفكري والدرامي.. الخلاف الفكري وارد بل وأيضا مطلوب.. ولكننا في نهاية الأمر بصدد فيلم في زمن شحيح جدا على كل المستويات".

والفيلم كان من المقرر عرضه في سباق عيد الأضحى إلا أنه خرج حسب تصريحات أحمد السبكي بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد 25% فقط. والفيلم تدور أحداثه حول أحد رجال الأعمال الذي قام بهدم ضريح لأحد أولياء الله الصالحين لتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب ويبدأ في تحويل نفسه إلى شخص جيد.