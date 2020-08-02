"فوزي": انخفاض الإقبال على شراء الفراشة بنسبة 100% بسبب كورونا

أكد محمد فوزى رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة، انخفاض الإقبال على شراء الفراشة بنسبة 100% في كل المحافظات نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وقرارات إقامة الشوادر.

وأوضح فوزي أن الشادر فى المناطق الراقية يتكلف 5000 جنيه وفي القرى والنجوع 1000 جنيه، ما أدى إلى عزوف عدد كبير من الجزارين عن اقامة الشوادر، لافتاً الى أن انتشار اكشاك بيع اللحوم ساهمت أيضاً فى تراجع الطلب على الفراشة وخاصة من المجمعات الاستهلاكية والشرطة ووزارة التموين.