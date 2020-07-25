"الغرف التجارية" يتلقى مقترحات بمواعيد إغلاق المحال الأحد

قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيبدأ من يوم الأحد المقبل، تلقي مقترحات الغرف التجارية لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية، وذلك بحسب طبيعية كل محافظة، وما إذا كانت ساحلية، أو غير ساحلية، أو من الوجه القبلي، أو سياحية.

وأشار إلى أن ذلك ياتي في إطار حرص الحكومة على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع كافة الاطراف المعنية، وبهدف الحفاظ على المصالح من منظور الاقتصاد الكلي والوصول الى اتفاق يحظى برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.

وأضاف: "بمجرد تلقي كافة المقترحات سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء متضمنة طرح رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونتائج لقائاتهم مع منتسبيهم، وخصوصيات كل محافظة من ناحية النشاط والمناخ والظروف الحياتية".