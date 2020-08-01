صور.. ذبح 468 رأس ماشية من الأضاحي بـ19 مجزرا في كفر الشيخ

استقبلت 19 مجزراً بمدن محافظة كفر الشيخ، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أضاحي الأهالي وذبحها مجاناً، بعد إجراء الكشف البيطري عليها من قبل الأطباء البيطريين بالمجازر، حيث استقبلت المجازر 468 رأس ماشية تم ذبحها مجاناً حتى الآن، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتواجد الأطباء البيطريين، لليوم الثاني على التوالي، للإشراف على ذبح أضاحي الأهالي بـ 19 مجزراً، حيث تم تقديم كافة الخدمات لهم، وذلك لضمان عدم الذبح بالشوارع، وضمان سلامة اللحوم المذبوحة، وحرصت المجازر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحي.

وأشارت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، مساء اليوم، إلى أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، لضمان سلامة الذبائح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي.

وعلى جانب آخر تابعت غرفة عمليات مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم ، مدير عام الطب البيطري ، والدكتور خالد السيد براوي، مدير عام الصحة العامة والمجاز، والدكتور اسامه محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، الأعمال الجارية بالمجازر بالمحافظة ، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.