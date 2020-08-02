أنوشكا: رجاء الجداوي كانت رمزا للشياكة

قالت الفنانة أنوشكا، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت رمزا لـ"الشياكة" مقارنة بأقرانها من الممثلين الذين هم في جيلها الدرامي، حيث كانت تتميز بالشياكة والجمال، كما هو الحال في الأجيال القديمة "عصر الأبيض والأسود".

وأضافت "أنوشكا" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تقوم بتنظيف ورعاية منزلها بنفسها، موضحة أن كرسي المذيع أصعب كثيرا من كرسي الضيف، وهو الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون.

وأكدت أن الضيوف الذين قدموا إليها في البرنامج قد عشقتهم جميعا، وكانت أبرز حلقة لها في البرنامج والتي لا تنساها تلك التي استضافت فيها أسرة أحد الشهداء، وكان معهم الفنانين أمير كرارة وحسن الرداد، مشيرة إلى أنها كانت تخشى كثيرا من تجربه برنامج "صالون أنوشكا"، والذي عرض على فضائية "DMC"، ولكن وبعدما تعرفت على رد المشاهدين بالحلقات بعد انتهاء تجربة البرنامج: "تجربة صالون أنوشكا بمنتهى الجمال وممكن أكرر التجربة، وحلقة الفنان صلاح عبدالله وسمير غانم كان فيها ضحك كثير، والكواليس كانت بمنتهى الجمال".