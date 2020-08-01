وزير الدفاع الفريق اليمني: عازمون على تحرير الوطن من مليشيا الإمامة

قال وزير الدفاع الفريق اليمني الركن محمد المقدشي، إن الشعب اليمني، بكل قواه الحية وقواته المسلحة، أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال زيارة المقدشي، التفقدية للمنطقة العسكرية السابعة والوحدات المرابطة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، موضحا أن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة في معركة المصير".

وترأس وزير الدفاع اليمني، اجتماعا لقيادة المنطقة وعدد من قادة الألوية والوحدات وقادة الجبهات، وقال: "لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي، وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية".

وأشار المقدشي، إلى أن الحوثيين، يزجون بالأطفال والمغرر بهم إلى المهالك وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب، داعيا أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.

"الحجرف" يؤكد على حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم، على الدور المعول على حكومة الكفاءات السياسية الجديدة في اليمن ورئيسها معين عبدالملك في توحيد الصف الوطني اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليمني المكلف.

وأكد الحجرف، حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى جسامة التحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده.

وأشار عبدالملك، إلى الجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من الحوثيين، مؤكداً حرص الجميع على المضي في تنفيذ الآلية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.