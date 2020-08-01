وقف طيران الكويت يمنع وصول جثة شيف لدفنه في الدقهلية

تسبب القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم بحظر الطيران التجاري إلى عدة دول بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، في منع وصول جثة مصري من هناك، والتي كان مقررا لها أن تغادر الكويت في طائرة الساعة 7 ونصف مساء اليوم.

وقال وليد، شقيق شريف مصطفي جابر شقير، 46 سنة، كان يعمل شيف في وزارة هامة في الكويت، مضيفا "إن شقيقي توفي في الكويت يوم الخميس الماضي نتيجة أزمة قلبية، وتم عمل إجراءات نقل الجثة لدفنه في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، إلا أننا فوجئنا بقرار حظر الطيران".

وتابع شقير لـ"الوطن"، أنه تم الاستعداد لتشييع الجنازة فور وصول الجثة، وتم تغسيله هناك، وجرى حقنة بالفورمالديهايد لحفظ الجثة وكان جاهزا لرجوعه لمصر لكن عادت الثلاجة بسبب قرار الكويت المفاجئ بإيقاف جميع الرحلات.

وناشد شقير، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتدخل لرجوع الجثمان لدفنه في مسقط رأسه بالدقهلية.

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية نشرت على حسابها على تويتر اليوم بيانا ذكرت فيه، أنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، تقرر حظر الطيران التجاري من الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين - سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو، حتى إشعار آخر".