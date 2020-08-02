الأهالي بقرية الخواطرة بالسويس يعلنون دعم القائمة الوطنية من أجل مصر

أعلن عدد كبير من المواطنين بقرية الخواطرة بالقطاع الريفي بالسويس، أمس، دعمهم للمحاسب أحمد خشانه مرشح القائمة الوطنية من اجل مصر و الدكتور سيدة عبده مرشح حزب مستقبل وطن علي المقعد الفردي بالمحافظة.

واجتمع مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر واهالي قرية الخواطرة لمناقشة التحديات و مشاكل القري الزراعية داخل نطاق القطاع الريفي بالسويس.

وأكد أحمد خشانه، مرشح القائمة الوطنية، اننا من أبناء القطاع الريفي، ولدينا خطة عمل كاملة سننفذها داخل مجلس الشيوخ من اجل انها مشاكل القطاع الريفي وتلبية مطالب الأهالي.

وأشار خشانه، اننا ما نريدة فقط هو خدمة اهالينا في محافظة السويس بكل مكان، وهو ما نتعهد بالقيام به، من اجل تطوير المحافظة.

وأكد الدكتور سيد عبده، المرشح علي المقعد الفردي، أننا في الحزب اعددنا دراسات كاملة عن احتياجات القري بالقطاع الريفي، ونهدف علي القيام بحل أي مشاكل ونحن نستطيع ذلك.