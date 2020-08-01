دعم النواب لمرشحي الشيوخ يشعل انتخابات البحر الأحمر

اشتعلت الأجواء الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر وزادت سخونتها بين الثلاثة الكبار الممثلين للأحزاب خاصة، أن باقي المرشحين الخمسة الآخرين يتنافسون ضمن فئة المستقل من إجمالي 8 مرشحين.

وأعلن النائب هشام الشعيني عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا دعمه لمرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سعيد الدابي، والذي ينتمي لقبيلة أبناء بقنا، ووعد بترتيب زيارة لمدينة الغردقة لدعم مرشح حزب الشعب الجمهوري والذي يمثل ائتلاف الأحزاب.

وفجر نبأ زيارة الشعيني للغردقة ودعمه لمرشح حزب الشعب الجمهوري غضب أبناء قبيلة العبابدة بكل رجالها وشبابها وشاباتها وسيداتها رفضهم لتدخل النائب هشام الشعيني والذي ينتمي لقبيلة العبابدة بنجع حمادي وقدومه إلى مدينة الغردقة لمساندة مرشح آخر ضد مرشح قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر وهو شاذلي القرباوي والذي يمثلهم في الانتخابات ممثلا عن حزب الوفد وخاصة بعد تنازل اثنان من المرشحين من قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر أحدهما محي العبادي ومحمد بشير عمر لصالح القرباوي وذلك قبل غلق باب التنازل بساعات لإفساح المجال للقرباوي.

وعبر عدد من قبلية العبابدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من إعلان دعم الشعيني لمرشح آخر من خارج قبيلة العبابدة موضحين أن أبناء قبيلة العبابدة في عموم جمهورية مصر العربية لن ينسوا هذا الموقف وتمنوا تراجعه عن ذلك قائلين إن أبناء العبابدة بالبحر الأحمر لن يتخلوا عن مرشحهم بل سيزدادوا قوة وإصرار إن حدث منه ذلك.