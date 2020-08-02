صور.. احتفالات المواطنين بالممشى السياحي بالغردقة في العيد

توافد مساء أمس السبت الآلاف من المصريين على الممشى السياحى وممشى شيري والأماكن السياحية بمدينة الغردقة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كما شهدت الفنادق والمطاعم بالأماكن السياحية تواجدا مكثفا من الشباب والفتيات والعائلات في ثانى أيام عيد الأضحى للاحتفال وسط أجواء الفرحة والسعادة.

واستقبلت فنادق الغردقة الآلاف من السائحين من نزلاء السياحة الداخلية ووصلت نسبة الإشغالات إلى 50% في بعض الفنادق وهي النسبة المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وحصل 174 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر بنسبة 50% طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية. َ

كما شهد الكمين الأمني شمال مدينة الغردقة زحام للسيارات نتيجة توافد المئات من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في فنادق الغردقة وسط تشديدات أمنية وإجراءات تفتيشية وتواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر

و حرصت محافظة البحر الأحمر علي إغلاق الحدائق والشواطئ العامة وتشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية ، وذلك كإجراء احترازى لمنع كافة أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء.