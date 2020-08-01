النيابة تخلي سبيل المتهم في فيديو "حرق علم الكويت": يقصد توطيد العلاقة بين البلدين

قالت النيابة العامة إن تحقيقاتها نفت قصد مُصوِّر مقطع فيديو يحمل عنوان "تحدي حرق علم دولة الكويت" الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها.

وأوضحت في البيان، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مصوَّر لشخصٍ حالَ استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغًا ماليًّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وأشار البيان، إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم، واستجوبته النيابة العامة، فقرَّرَ في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال الشهر الجاري.

وتابعت أنها شاهدت الفيديو على هاتف المتهم المضبوط، وكذا مقطعًا آخرا للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتيَّ والمصريَّ سيظلا شعبين شقيقين.

وفي سياق متصل، أكدت تحريات قطاع الأمن الوطني حولَ الواقعة عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم.