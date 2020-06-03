وصول طائرة الكويت لمطار مرسيى علم وعلى متنها 165 راكبا مصريا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من الكويت وعلى متنها 165 راكبا مصريا وهي ثالث رحلات اليوم لإجلاء المصريين العالقين بالخارج ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلتين طيران أحدهما قادمة من جدة وعلى متنها 166 راكبا مصريا من العالقين في السعودية والأخرى قادمة من الكويت وعلى متنها 165 راكبا.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

حسب تصريحات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ"الوطن"، يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا ويتم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة إلى فنادق سياحية بمرسي علم المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.