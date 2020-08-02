محافظ الشرقية: أداء صلاة العيد بقرية "كفر العمدة" لن يمر بدون محاسبة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما قام به أهالي قرية "كفر العمدة" بالمحافظة من أداء لصلاة العيد في مكان ضيق مخالفة صريحة لتوجيهات رئاسة الوزراء بشان الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أن الأمن قد تعامل مع المواطنين وتم اتخاذ إجراء قانوني مع من أقام صلاة العيد، حيث من قام الصلاة كان عددا من الأهالي، موضحا أن وزارة الأوقاف قامت بتكثيف حملاتها لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات في المساجد والساحات.

وأكد أن ما قام به المواطنون هو إصرار غير مبرر لمخالفة القانون ولتعريض المواطنين للإصابات بفيروس كورونا، وهو منظر غير مقبول في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن مديرية الأمن قد أحالت الأمر برمته للنيابة المختصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى الحبس، وفور الانتهاء من إجراءات النيابة سيتم الإعلان عن ما اتخاذته النيابة من قرارات: "إحنا ورا الموضوع ده لحد ما نعرف مين المتسبب فيه، وده مشهد مينفعش أنه يتساب ومينفعش ميتحاسبش اللي عمله".