رئيس التحرير

محمود مسلم

غرفة عمليات الأوقاف: لم تحدث مخالفة واحدة في صلاة العيد بالمساجد

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
01:36 م | الجمعة 31 يوليو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف أنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد، ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا.

وقالت الوزارة وأن ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر، فإنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين في حينه، فكل الشكر لكل قيادات الأوقاف والعاملين بها وكل الشكر والتقدير لرجال الأمن الساهرين على أمن هذا الوطن العظيم. 

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف: مصر القلب النابض للعروبة والإسلام

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

وزير الأوقاف يوضح 5 أهداف لمشروع صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف يكلف العيسوي خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة 

وزير الأوقاف: مَن وزَّع سهمه في الأضحية كاملاً عظّم ثوابه

البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى: ندعو لكم لاستكمال دوركم التنويري