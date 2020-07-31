التحقيق مع وكيل شباب الأقصر ومدير "النواصر" لإقامة صلاة العيد بإسنا

أحال حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم، وكيل المديرية للشباب، ومدير إدارة إسنا للشباب والرياضة، ومدير مركز شباب النواصر بمدينة إسنا جنوب المحافظة، للتحقيق وذلك عقب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" صورًا لعدد من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمركز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وشهدت شوارع الأقصر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اختفاء لتجمعات المواطنين بسبب حرارة الجو ولعدم إقامة صلاة العيد، ما أدى إلى سيولة مرورية وهو جاء وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان محافظ الأقصر أكد رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.