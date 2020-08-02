"الزراعة": ذبح 14 ألف رأس ماشية بالمجازر الرسمية منذ بدء العيد

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك تكليفات واضحة لكل العاملين بوزارة الزراعة بضرورة التواجد في الشارع المصري ورصد كل المخالفات التي قد تقع في مختلف المحافظات.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أنه يتم متابعة أي شكوى تصل من المواطنين عبر الخط الساخن 15500 و19561 وذلك لفتح وسيلة تواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم، موضحا أنه وفي حال تم رصد وجود تضرر من أي مواطن يتم أخذ قرار فوري في ذلك الشأن.

وأكد أن الأطباء البيطريين يتواجدون في كافة المجازر من وقت شروق الشمس وحتى غروبها لإتاحة فرصة للكشف عن الأضاحي والذبح بداخل المجازر، كما تم رفع درجات الاستعداد القصوى داخل مديريات الطب البيطري وحملات مرورية تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكافة الجهات المعنية لرصد كل المخالفات واتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم ذبح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية في المجازر التابعة للدولة، وأول أمس تم ذبح 6 الآف رأس ماشية: "إحنا بنتكلم في حوالي 14 ألف رأس ماشية تم ذبحهم".