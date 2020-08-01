"بالجلبية".. مدير مستشفى الأقصر العام يشرف على ذبح الأضحية أمام البوابة

احتفل الفريق الطبي، بمستشفى الأقصر العام، المخصص لعزل مصابي كورونا، بوسط مدينة الأقصر، بعيد الأضحى المبارك، بعد ذبح أضحية العيد أمام بوابة المستشفى، وسط أجواء مبهجة بين العاملين بالمستشفى، بحضور الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، والدكتور بكري عبد الستار مسؤول مستشفيات العزل، ومنسق عام مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور إلهام محمد، وكيل المديرية الصحية بالأقصر.

وكشف الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن إلى 405 حالة، وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة، حيث إن المستشفى لا يزال فى مرحلة العزل، مضيفاً أن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالي الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.

وأعلن عبدالرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، اليوم، خروج 5 حالات شفاء من كورونا، ليصل عدد المتعافين حتى الآن 405 حالات شفاء من كورونا و23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.