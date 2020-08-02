زاهي حواس يهاجم إيلون ماسك: يردد تخاريف أمريكية والأهرامات بناها المصريون

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن ما قاله إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكى عن وجود كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات يعد "تخاريف أمريكية": "الراجل ده بيخرف، وأحنا عندنا حوالي 120 هرم من الأسرة الثالثة لللأسرة الـ18، والأدلة اللغوية والتاريخية والأثرية كلها بتثبت أن الهرم الكبير بناه الملك خوفو".

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه بداخل الهرم هناك جرافيتي مكتوب باللغة الهيروغليفية بها أسماء فررق العمال التي قامت ببناء الأهرام، وتم مؤخرا اكتشاف مقابر بناه الأهرام: "اللي بني الأهرامات المصريين ومتبناش بالسخرة"،

وأوضح أن هناك برديه تم اكتشافها حديثا هي الأقدم في الوجود، وتعود لرئيس عمال يدعي "ميرر" ذهب إلى منطقة طره لجلب الحجارة لكسو الهرم. وأكد أن الأهرامات قد تم بنائها بأيادي مصرية أثبتت إبداع وتألق المصري القديم في مجال العمارة، وهو ما أبهر كافة دول العالم.