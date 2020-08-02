الملحن عزيز الشافعي: نجاح "يا بلدنا يا حلوة" متوقع كونها أغنية وطنية

قال الملحن عزيز الشافعي، إنه دائما ما يرغب في سماع الفنان عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب بشكل دائم ومتكرر.

وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن أغنيته الأخيرة والتي قام بتلحينها للفنان الكبير عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة" قد لاقت نجاحا ورواجا كبيرا بسبب كونها أغنية وطنية بالمقام الأول، بينما اعتاد الفنان "دياب" في إحداث ضجة فنية بأعماله المختلفة بين الحين والآخر.

وأكد أنه يعشق الأغنيات الوطنية ودائما ما يستمع إليها عبر أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، وغيره من مطربي جيله، مشيرا إلى أن أول أغنية قام بمشاركة الفنان عمرو دياب بها كانت أغنية "يوم الثلاثاء" في عام 2019، وكانت اختيارا موفقا بالنسبة له وبداية جيدة معه: "بعد كده عملنا في ألبوم سهران 5 أغاني، وكانوا الـ3 كلمات تامر حسين".