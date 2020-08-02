بعد تتويجه بالدوري.. رونالدو يشتري سيارة بـ5.5 ملايين دولار للاحتفال
كتب:
أمير مسعد
07:03 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
تعد مراسم الاحتفال بتتويج بطل الدورى أساسية واعتيادية ولكن ما فعله كريستيانو رونالدو لم يكن اعتياديا مطلقا حيث إنه بعد تتويجه بالدورى الإيطالي قرر الاحتفال بشراء سيارة بقيمة 5.5 مليون دولار.
واشترى رونالدو سيارة فريدة من نوعها ستصنع حسب طلبه وهى "بوجاتى سينتوديشي" لتنضم لأسطول سياراته، والجدير بالذكر أنه يمتلك سيارة بوجاتى شيرون.
هذه السيارة بإنتاج محدود 10 نسخ فقط وبقوة 1600 حصان وسيتم تسليمها لرونالدو فى 2021 بعد الانتهاء من تصنيعها.