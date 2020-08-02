24 مديرية أوقاف تحقق أرقاما قياسية في صكوك الأضاحي 

أعلنت وزارة الأوقاف، أن 24 مديرية أوقاف حققت أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف حيث تجاوزت مبيعاتها العام الماضي بزيادة تجاوزت 12 مليون جنيه، ووجهت إدارة المشروع بديوان عام وزارة الأوقاف الشكر لهم على هذا الجهد.

وأوضحت أن مديرتي أوقاف القاهرة والجيزة حاجز المائة ألف الأولى في مسابقة الساعات الأخيرة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة الأولى في الترتيب، حيث حققت مبيعات بلغت 120600 جنيه، لتأتي مديرية أوقاف الجيزة في الترتيب الثاني، حيث حققت 108000 جنيه ، ثم مديرية أوقاف الإسماعيلية في الترتيب الثالث حيث حققت 81000 جنيه.

علمًا بأن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.