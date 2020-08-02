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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الأحد 2-8-2020 في مصر

كتب:

أمنية سعيد
09:33 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 2 أغسطس الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

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