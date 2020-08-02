اليابان تعلن الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بسبب كورونا

أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد بعد انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت السلطات، في المدن الكبرى إلى إعادة فرض قيود على بعض الأعمال لمعالجة عودة ظهور الفيروس، فيما ألمحت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، إلى احتمال فرض الطوارئ إذا استمر الارتفاع.

وكانت طوكيو قد رفعت حالة التأهب للوباء في منتصف يوليو الماضي، إلى أعلى المستويات الأربعة، مما يعني أن العدوى تنتشر.

وبلغت إصابات كورونا المستجد في سائر اليابان أمس السبت، 1532 حالة جديدة، منها 472 حالة في العاصمة طوكيو ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 38 ألفًا و571 حالة منذ ظهور الفيروس، وإجمالي الوفيات 1026 حالة.