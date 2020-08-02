طلعت: نسعى لتحويل الجامعات إلى رقمية.. والبداية من التيرم الثاني

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "إننا نسعى لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية من خلال منصات رقمية يضع أساتذة الجامعات المحاضرات والمواد العلمية عليها، ويمكن للطلبة الدخول عليها ومتابعة المحاضرات وإعادتها مع تكرارها في حالة الحاجة لذلك".

واستكمل "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أيضًا الامتحانات تكون من خلال هذه الوسائل الرقمية، وتواصل الطلبة مع أساتذتهم من خلال المنصات الرقمية وإذا سأل الطالب سؤالًا يمكن للبقية متابعة هذا الحوار العلمي".

وأضاف "طلعت": "يمكن أيضًا تبادل المواد العلمية والأكاديمية بين الجامعات وبعضها وإدارة المحتوى الأكاديمي ونشره وكيفية تغييره"، لافًتا إلى أنَّه يجرى حاليًا إعداد النظام للتحول الرقمي والتعاقد مع الشركات المنفذة له، وأول مرحلة ستظهر للنور في الفصل الثاني من العام الدراسي المقبل.

وتابع وزير الاتصالات، "عام 2019 بدأنا تنفيذ مشروع ضخم لتحسين أداء البنية التحتية المعلوماتية خلال عام واحد بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه أنفقتها الدولة العام الماضي".