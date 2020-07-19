وزير الاتصالات يناقش مشروعات بناء مصر الرقمية بمجلس النواب

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بحضور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

خطة لنشر 150 آلة صراف آلي جديدة خلال العام الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية

وتناول اللقاء، استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وأهم مشروعات الوزارة لتحقيق التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتي ذلك في مستهل سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة لمتابعة ملف التحول الرقمي.

وفي بداية اللقاء، أشاد "طلعت"، بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والذي نتج عنه مؤخرا صدور قانون حماية البيانات الشخصية.

إطلاق 155 خدمة حكومية في بورسعيد

وشهد اللقاء، نقاشًا مفتوحًا بين السيد وزير الاتصالات والنواب أعضاء اللجنة؛ حيث أوضح طلعت، أهم ملامح استراتيجية بناء مصر الرقمية فيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى أنه تم اطلاق المرحلة الأولى في منتصف 2019 من خلال تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد، تم خلاله إتاحة عدد يتراوح بين 20 إلى 30 خدمة حكومية رقمية لتصل إلى 155 خدمة حكومية رقمية تم إطلاقها بالمحافظة؛ مؤكدا أنه من المقرر تعميم هذه الخدمات في كل أنحاء الجمهورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كل قطاعات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة ووزارات العدل، والداخلية، والتموين، والهيئة العامة للاستثمار حيث سيتم خلال الأسابيع المقبلة اطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصر الرقمية من خلال 4 حزم من الخدمات بعدد 70 خدمة حكومية رقمية سيتم إتاحتها للمواطنين.

ربط 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية خلال 6 أشهر.. ومستهدف 35 ألفا في 30 شهرا

وأضاف طلعت، أنه يتم تنفيذ خطة لربط كل المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية حيث تم ربط نحو 5 آلاف مبنى حكومي خلال 6 أشهر من مستهدف 35 ألف مبنى حكومي سيتم استكمالها خلال 30 شهرا؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة للانتهاء من تطوير كل مكاتب البريد حتى 30 يونيو المقبل؛ مع العمل بالتوازي على زيادة عدد مكاتب البريد، ودراسة تطبيق تجربة الاستعانة بالمكاتب المتحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، كما سيتم تنفيذ خطة لنشر أكثر من 150 آلة صراف آلي جديدة خلال العام الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشار طلعت، خلال اللقاء، إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة في تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، مبينا أنه يتم العمل لاستكمال العمل بالمشروع في باقي المحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة؛ مستعرضا مجالات التعاون بين الوزارتين خلال أزمة جائحة كورونا.

ومن جهته، أكد أحمد بدوي عضو مجلس النواب، أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد، ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

وأشاد البرلماني، بالجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنسيق مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي شملت زيادة خطوط الخط الساخن للرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلبة المدارس، وتوفير الاتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتيسير العملية التعليمية عن بعد.