وزيرة التجارة البريطانية تلتقي مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

قال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اليوم السبت، إن ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية ستلتقي مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن خلال الأيام المقبلة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

ومن المقرر، أن تلتقي تروس مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يومي الاثنين والثلاثاء حسبما قال مكتبه مؤكدا تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز.

وتحرص بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير على الاعتماد على نفسها وبدأت سلسلة من المفاوضات التجارية مع دول أخرى مع إعطاء أولوية للولايات المتحدة.

وقالت تروس، من قبل إنه لا يوجد جدول زمني محدد لمفاوضات بريطانيا التجارية مع الولايات المتحدة. وأضافت أن المفاوضين البريطانيين حققوا ”تقدما كبيرا جدا“ على الرغم من إجراء المحادثات عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت تروس أمام لجنة برلمانية في يونيو حزيران ”لن نتعجل التوصل لاتفاق ولا يوجد موعد نهائي. سنكون صارمين في الضغط من أجل مصالحنا“.

ولم ترد السفارة البريطانية في واشنطن على طلبات للتعليق يوم السبت.

كانت صحيفة فاينانشال تايمز، ذكرت في أواخر يوليو، أن الحكومة البريطانية تخلت عن آمال التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مع إنحاء المسؤولين باللوم في بطء تحقيق تقدم على جائحة فيروس كورونا.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارة للندن الشهر الماضي إنه ما زال من المتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا القيام بمزيد من العمل بشأن اتفاق التجارة الحرة.

وأضاف: "من المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن بين الأمور الأساسية التي تركز عليها الولايات المتحدة رؤية أن بإمكاننا تحقيق تقدم بشأن ذلك والانتهاء منه بأسرع ما يمكن".