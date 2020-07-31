بريطانيا تجمد رفع الإغلاق مع ارتفاع الإصابات.. وجونسون: نستعد للأسوأ

أعلنت بريطانيا، تجميد رفع تدابير الإغلاق جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن شروط العودة إلى العمل ستبقى على حالها، مؤكداً أنه طلب من وزير الداخلية الحرص على تطبيق القوانين بشأن الفيروس.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أمس: "نخطط للسيناريو الأسوأ ونأمل بالأفضل"، مشدداً أن على البريطانيين التزام القوانين، فيما أعلن علماء في "إمبريال كوليدج" لندن أنهم حصنوا مئات الأشخاص بلقاح تجريبي مضاد للفيروس في تجربة مبكرة، بعدما لم يروا مشكلات مقلقة تتعلق بالسلامة، أو أي آثار جانبية.

وعانت المملكة المتحدة من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، أكثر من جيرانها الأوروبيين، وحدث بها أعلى مستوى من الوفيات الزائدة خلال الوباء، وفقا لتحليل لأكثر من 20 دولة نشرها مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، أمس الأول.

وبلغ عدد مصابي كورونا في العالم 17 مليون و505 آلاف، بينما تخطى عدد الوفيات 677 ألفا، في الوقت الذي رصدت دراسة، نشرت في دورية "جاما" لطب الأطفال وجود فيروس كورونا في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالداء، بكميات كبيرة جدا مقارنة بالمرضى الأكبر سنا، وتثير تلك النتائج تساؤلات جديدة، بشأن ما إذا كان الصغار يمكنهم نقل عدوى كورونا للآخرين.

وقال الدكتور مايكل راين، رئيس الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن تأثير الفيروس لا يقتصر فقط على الجهاز التنفسي ولكنه يمتد إلى إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والأعضاء الأخرى.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن إجراء أكثر من 28 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في عموم روسيا منذ انتشار الوباء وحتى أمس. وذكرت الهيئة الروسية، في بيان لها، أن أكثر من 257 ألف شخص في البلاد مازالوا تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.