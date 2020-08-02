بتروجاس توضح حقيقة "انفجار قنا": سيارة "صهريجية" وليس مستودع أنابيب

أعلن المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة "بتروجاس"، عن انفجار وقع بمنطقة "أبو تشت" في قنا، لسيارة "صهريجية" تابعة لشركة خاصة "HU"، وذلك خلال توجهها من سوهاج إلى أسوان، وتبلغ حمولتها 31 طنًا.

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ السيارة ليست تابعة للقطاع وتملأ أنابيب البوتجاز في مكان أسفل "تاندة" سُرقت من السيارة، نافيا أن الانفجار وقع داخل مستودع أنابيب بوتاجاز.

وحمل رئس "بتروجاس" السائق مسؤولية الحادث، متابعا: "سبب الاشتعال هو تهريب السائق لبعض المنتج"، مؤكّدًا أنَه تمّ الانتهاء من عملية الإطفاء.

ووجه رئيس "بتروجاس" لجنة من أسيوط بإعداد تقرير عن الحادث، لافتًا إلى أنَّ السيارة كانت تسير في اتجاه غير المخصص لها، وأنَّ مكان الاشتعال خارج خط السير، وهو المكان الذي تتم فيه عملية التهريب.