عاجل.. رئيس شركة بتروجاس يكشف تفاصيل انفجاز قنا

قال المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس العاملة في توفير وتعبئة غاز البوتاجاز، إن سيارة صهريجية تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص "H U" بأسوان خرجت محملة بكمية بوتاجاز تبلغ 31.2 طن.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه خلال توجهها إلى مصنع التعبئة بأسوان غير السائق علاء علي عبده خط سيره، وتوجه إلى مكان خاص بصالة أفراح غير مستغل ومجهز لتعبئة الأسطوانات بطريقة غير شرعية، وفي أثناء عملية التعبئة اشتعلت بعض الأسطوانات وحدث اشتعال في السيارة من أسفل وتطايرت الأسطوانات من شدة الاشتعال.

وأوضح أن الحماية المدنية والأجهزة المعنية تمكنت من إتمام عملية الإطفاء والتبريد، وتبين إصابة السائق واثنين من المواطنين ونقلوا إلى مستشفى قنا الجامعي.

ودفعت شركة بتروجاس بمجموعة الطوارئ؛ للمساعدة متابعة الأجهزة المعنية بالمحافظة من التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المخطئين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.