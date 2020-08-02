صاحب ورشة ذهب يخطف صديقه ويساوم زوجته على فدية بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة، حبس 5 أفراد بينهم صاحب ورشة لتصنيع الذهب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف صاحب محل ذهب ومساومة أسرته على فدية نظير إطلاق سراحه.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيها اتصالًا هاتفيًا وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها صاحب محل مشغولات ذهبية، وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أنه عقب انتهاء المجني عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، اصطحبه مجموعة من الأشخاص كرهاً عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار، حيث تمّ تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بينهم صاحب ورشة تصنيع ذهب، و3 عاملين، وعاملة كوافير.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرّ المتهم الأول بأنَّه نظراً لعمله بذات المنطقة عمل المجني عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين حيث تربص بالمجني عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته، اشترك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهاً عنه، ثم احتجزوه داخل شقة "مستأجرة"، وساوموا زوجته.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتمّ بإرشادهم العثور على المجني عليه داخل الشقة المشار إليها، وجرى تحريره كما تمّ ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.