عامل يخطف شخص بالفيوم ويستولى منه على 2 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين بقيام (مالك شركة مقاولات ، وشقيقه ) بإختطاف (عامل) والتوجه به إلى مدينة بلبيس بالشرقية وإحتجازه لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ (2مليون و359 ألف جنيه) بزعم قدرته على التنقيب عن الآثار بمنزلهما بمدينة بلبيس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية .. أسفرت عن تحرير المجنى عليه من مكان إحتجازه بمنزل شقيقة المتهم (ربة منزل) الكائن بدائرة مركز بلبيس بالشرقية بمساعدة (نجل شقيقتهم) ، وقد أمكن ضبط جميع المتهمين ، وبسؤال المجنى عليه قرر سابقة تحصله منهما على المبلغ المُشار إليه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزلهما إلا أنه لم يفى بذلك فقاما بإقتياده وإحتجازه , بمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كشف ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بعين شمس ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بغياب شقيقه (صاحب محل أجهزة منزلية - مقيم بدائرة القسم – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مبانى") ، وعلمه من أهالى المنطقة بأنه حال سير شقيقه بدائرة القسم متوجهاً لمسكنه قام مجموعة من الأشخاص بإقتياده داخل سيارة أجرة ميكروباص عقب إدعائهم بأنهم رجال شرطة ، وعلل تأخره فى الإبلاغ لإعتقاده بضبط شقيقه للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده ، وفى وقت لاحق تلقى إتصال هاتفى من رقم "محدد" ، وأخبره خلاله المتصل بإختطاف شقيقه ، وساومه لدفع مبلغ مالى (500 ألف دولار) نظير إطلاق سراح شقيقه.

توصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية – أحدهم يعمل سائق طرف عم المجنى عليه) ، وأثناء السير فى خطة البحث , وتضييق الخناق على الجناة بأماكن ترددهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه، وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ الواقعة ، وحال عودته من عمله وسيره بمحل الواقعة إستوقفه أربعة من المتهمين عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا به للطريق الدائرى وقاموا بتعصيب عينيه عقب إستقلالهم سيارة أخرى ، وإحتجزوه بمكان غير معلوم لديه لمساومة أهليته على النحو المشار إليه ثم أطلقوا سراحه حيث تخلوا عن أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة , وأقر أحدهم "سائق طرف عم المجني عليه" بأنه خطط لإختطاف المجنى عليه ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه نظراً لمروره بضائقة مالية، وفى سبيل ذلك إستعان بباقي المتهمين وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ، وعقب إستشعارهم بتكثيف جهود البحث للوصول للمجنى عليه قاموا بإطلاق سراحه خشية إفتضاح أمرهم وضبطهم ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كشف ملابسات واقعة خطف أحد الأشخاص بالوادى الجديد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من الأهالى بسماع صوت إستغاثة (شخص) إثر قيام آخرين بالتعدى عليه بمنطقة حى أرض السلام بمدينة الخارجة .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.. وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد عن قيام (أحد الأشخاص ونجله) بإستدراج (مزارع ، مُقيم بدائرة القسم) بشقة بأحد العقارات "تحت التشطيب - ملك أحدهما" بالمنطقة محل البلاغ ، وإيثاق يديه وقدميه والتعدى عليه بالضرب وإصابته بجروح بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى ، وإتلاف (عدد 2 هاتف محمول - 1 فيزا كارت - بطاقة الرقم القومى - أوراق ملكية قطعة أرض زراعية بقرية المنيرة) .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير المجنى علية وضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما ، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى - الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "شاكوش"- حبل - عدد 2 تمثال فرعونى يُشتبه فى أثريتهما "خاصان بالمتهمان") وأقرا المتهمان بحيازتهما للتمثالين بقصد النصب على المواطنين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .