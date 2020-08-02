"الصحة العالمية" تنصح مرضى الكبد بعدم الإسراف في تناول اللحوم: 100 جرام كفاية

وجه الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، نصيحة لمرضى الكلى بتناول كميات كبيرة من الماء، موضحًا "ده شيء مهم جدا، والبعض خلال الصيف يصابون بالجفاف نتيجة عدم شرب الماء بكثرة".

وقال "عصمت"، خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنَّه "بالنسبة لمريض الكبد فنحن حاليًا بعد علاج فيروس سي، والوصول للمعدلات العالمية في تطبيق معايير منظمة الصحة في علاج هذا الفيروس لدينا مشكلة تواجهنا وهو مرض الكبد الدهني بمعنى ترسب دهون في الكبد ناتجة عن زيادة الكوليسترول وهو ما يحدث مع الأغذية الدهنية وفترة عيد الأضحى للأسف تكون مشبعة بهذه الأغذية".

وتابع أنَّ المشكلة الصحية الأولى على مستوى العالم في الكبد هو الكبد الدهني وتكثر في الخارج نظرًا لتناولهم الوجبات السريعة بكثرة والتي تكون مشبعة بالدهون، مشددًا على ضرورة تناول الخضراوات في الوجبات ولابد أن تحتوي الوجبة على نصف من الخضراوات وكربوهيدرات وربع الكمية يكون لحوم ويجب أن نتبع هذا التناسب في الوجبة االغذائية طوال العام.

وأكّد أنَّ "التناسب في الوجبة يجعلنا بصحة جيدة وعدم وجود ترسب في الكبد"، محذرًا مرضى الكبد الدهني من تناول اللحوم بكميات كبيرة، مشددًا على أنَّ نسب اللحوم يجب ألا تتعدى 100 جرام في اليوم، مع كثرة تناول الخضراوات والفواكه، الأمر الذي سيؤدي لتحسين الوضع الصحي بالنسبة لمريض الكبد، إضافة لضرورة تقليل نسب الأملاح في الطعام.