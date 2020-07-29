الفيروسات الكبدية: علاج 2 مليون مواطن من فيروس سي حتى 2018

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر بدأت بخطط للقضاء على فيروس سي، بتكوين لجنة قومية منذ 2006، بمجهودات بتأسيس لمجهودات للعلاج، وكانت العلاجات المتوفرة عقار "الإنترفيرون"، وكان من الأدوية التي تُرهق المرضى ويُعطي لمدة عام مع علاج آخر.

وأضافت "السيد"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أكبر عدد يتم علاجه في العام الواحد لا يتعدى 60 ألف على نفقة الدولة، وذلك بسبب صعوبة وتكلفة العلاج، وكثير من المرضى، لم يستطيعوا تلقي هذا العلاج، لأنهم لديهم موانع أخرى سواء أمراض أخرى أو أعراض أخرى.

وأشارت إلى أنه مع ظهور العلاج الجديد في أواخر 2013، سارعت مصر في 2014 للتفاوض لشراء العقار بـ1% من سعره الأصلي، وبدأ تسجيل المرضى للعلاج منذ هذا الحين، وبدأ علاج أول مريض بهذا العقار في أكتوبر 2014، لافتة إلى أن مصر، سمحت للشركات المحلية بإنتاج العلاج، ما أدى لتسريع وتيرة علاج أكبر عدد من المرضى.

وأوضحت أن العلاج المصري، أصبح في خلال عامين هو الأوحد والأساسي، في برنامج العلاج المصري، لافتة إلى أن ثمنه 1 على 1000 من سعره الدولي، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية، استهدفت مليون مصري خلال العام الواحد، إذ جرى علاج 2 مليون مواطن حتى عام 2018، ما يشكل 60% من الأشخاص الذين جرى علاجهم على مستوى العالم.