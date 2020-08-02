إصابة 3 في انفجار سيارة محملة بغاز البيوجاز بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في انفجار سيارة تحمل غاز البيوجاز الخاص لاعبة الإسطوانات المنزلية أسطوانات غاز، على الطريق الصحراوي، بقرية النواهض، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارًا، من الحماية المدنية، يفيد بانفجار عربة محملة بغاز صب (بيوجاز)، بقرية النواهض بلاد المال، على الطريق الصحراوي، ونقل 3 مصابين سائق العربة واثنين آخرين إلى مستشفى أبوتشت.

كما تمت السيطرة على الحريق من قبل سيارات المطافئ.

وتم العثور على سيارة خزان وقود وأخرى بجوارها تحمل أسطوانات بوتاجاز فارغة اشتعلت بهما النيران بجوار مبنى مسور. تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.