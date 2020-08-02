فرض حظر شامل لمدة أسبوعين في بابل بسبب كورونا

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل العراقية، فرض حظر شامل على التجوال لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، محملة أهالي المحافظة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، نتيجة عدم التزامهم بإجراءات الوقاية، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بناء على طلب مدير صحة بابل ومراجعة الموقف الوبائي في المحافظة وتماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية وبسبب ازدياد أعداد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، قررت خلية الأزمة فرض حظر التجوال الشامل في بابل اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوع".

وأضافت الخلية: "يستثنى من ذلك الكوادر الصحية والكوادر البلدية وعجلات(سيارات) نقل المخضرات والمواد الغذائية"، موضحة أنه بالنسبة للأخوة الصحفيين، فسيجرى التنسيق مع المكتب الإعلامي وممثل خلية الأزمة حصرا، لتسهيل إنجازهم لأعمالهم وتقاريرهم.

وأشارت خلية الأزمة في محافظة بابل إلى أنها قررت كذلك "بقاء محال الخضار والمواد الغذائية داخل الأحياء لغاية الساعة الثالثة ظهراً، وغلق العيادات الطبية وجميع المولات التجارية"، مضيفة أنها وافقت على "بقاء عمل الصيدليات".