مدير المتحف المصري الكبير يرد على ادعاءات إيلون ماسك

عقب الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثاني بالأهرامات، على إدعاءات إيلون ماسك عن بناء أهرامات بواسطة كائنات فضائية، مؤكدا على أن الحضارة المصرية هي الأعرق في العالم وكل من لديه رغبة في الشهرة لابد أن يلصق اسمه بالحضارة المصرية وهو مافعله إيلون ماسك.

وأضاف عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن هناك بعض التشككات التي تظهر من وقت لآخر بأن الأهرامات لم تُبنى بأيادٍ مصرية، مؤكدا أن الرد على مثل تلك الادعاءات والافتراءات يكون بالأدلة العلمية فهناك أدلة على أن الأهرامات بُنيت بأيادٍ مصرية أبرزها اكتشاف مقابر العمال بناة الأهرامات بجوار الهرم على يد بعثة مصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأشار عيسى إلى أن عالم أثار أمريكي اكتشف مدينة العمال في منطقة الأهرامات، بالإضافة لبردية وادي الجرف بجوار خليج السويس وهي البردية التي أعطت يقين للعالم كله ببناء الأهرامات من قبل المصريين حيث حكت هذه البردية عن طريقة بناء الأهرامات، بالإضافة للديل الذي ظهر في 2011 حينما كان يتم رفع الأحجار الخاصة بمركب الملك خوفو والتي تحدثت عن بناء الهرم.

وشدد عيسى على أن مصر تشيد الآن هرم مصر الرابع وهو المتحف المصري الكبير الذي سيكون هدية للعالم كله، مؤكدا أنه يوجد مركز لتسجيل الآثار التابع لوزارة السياحة والآثار وهذا المركز لديه كل الأدلة الموثقة على بناء الأهرامات.