توفيت اليوم.. معلومات عن سامية أمين والدة أحمد الدمرداش

توفيت الفنانة سامية أمين زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش، اليوم.

وأعلن أحمد الدمرداش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته، قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها".

شاركت الفنانة سامية أمين، في عدد من الأعمال، منها "حق مشروع، ولاد الأكابر، قصة الأمس، حضرة المتهم أبي، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزنيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا إلله.

الفنانة سامية أمين زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان والمخرج نور الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش.

وقدمت الفنانة الراحلة سامية أمين، ما يزيد على 100 عمل فني، وكانت احتفلت بعيد ميلادها الـ 75 في شهر مارس الماضي.