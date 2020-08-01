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حنان ماضي: ابتعدت عن الفن بسبب بنتي.. "صوتها حلو بس خوافة"

كتب:

شريف سليمان
10:09 م | السبت 01 أغسطس 2020
الفنانة حنان ماضي

الفنانة حنان ماضي

قالت الفنانة حنان ماضي، إنها ابتعدت عن الفن، بسبب رغبتها في البقاء إلى جانب ابنتها حبيبة، موضحةً: "شغلي كان هيأثر عليها وكان عندها 3 سنين".

وأضافت الفنانة خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "حبيبة هتقدر اللي عملته بعدها، وهي كمان صوتها حلو، لكن بتخاف أوي".

وأوضحت، أن ابنتها تسمع ما تريد دون الحصول على مشورة والدتها، مردفةً: "محمد محي أول عربي شرقي تعجب به، وملهاش في عبدالحليم حافظ ونجوم الزمن الجميل".

وأكملت: "مرضتش إنها تحترف الغناء لأنها خوافة، بتغني حلو جدًا لوحدها لكن لو حد بص عليها تبقى مشكلة، وعندها فوبيا من حاجات غريبة جدًا زي السلالم".

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