"الرياضة تعلن موعد حجز المرحلة الثانية في مبادرة "دراجتك صحتك"

قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائما بصحة ولياقة المواطن، وعلى نفذت وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الرئيس مبادرة "دراجتك صحتك" من خلال مشروع قومي كبير خاص باللياقة البدنية والصحية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن مبادرة "دراجتك صحتك"، من أهم أهدافها الحفاظ على صحة ولياقة المواطن وتعتبر وسيلة اقتصادية أيضا وسهلة في ممارستها ورياضة في متناول الجميع، وأن جميع فئات الشعب المصري تستطيع أن يحصل عليها ويمارس هذه الرياضة.

وتابع بأن المرحلة الأولى من المبادرة جرى طرح 1000 دراجة وعند الإعلان عن الحجز في بوابة مصر للشباب والرياضة وخلال ثلث ساعة حجزت الألف دراجة، وجرى توزيعها من خلال مركز شباب الجزيرة، مشيرا إلى أنه بعد أن تمت المرحلة الأولى بنجاح منقطع النظير وجرى الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي ستبدأ في 6 أغسطس وسيجرى طرح 1400 دراجة.

واستكمل، أن هذه الدراجات تم تصنيعها من خلال تصنيع الهيئة العربية للتصنيع، وهذه الدراجة هي صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%، وسيجرى تدعيمها بسعر اقتصادي مع أحد البنوك الوطنية، وهي نوعان الأولى جبلي وسعرها 1932 جنيها أقل من سعر السوق العادي ومناسبة لجميع الأعمار السنية، وأخرى خاصة بالرياضيين وسعرها 2362 جنيها، وننتظر كل المواطنين يوم 6 أغسطس.