شفاء 261 حالة من كورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها اليوم، أنه وصل عدد الحالات ما بين مصابة ومشتبهة بالمحافظة إلى 387 حالة.

وأضاف البيان، أنه لا توجد أي حالات وفاة جديدة منذ 6 أيام حتى اليوم، مضيفا أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 261 حالة وأن الحالات الإيجابية 98 حالة، 3 حالات بعزل مستشفى العريش العام 4 في عزل مستشفى بئر العبد 12 حالة عزل منزلي منها 20 حالة وفاة تم تسجيلها مسبقا 59 حالة تم شفاءها بعد عملية العزل

وأشار البيان، إلى أن عدد الحالات السلبية 64 حالة وأن حالات العزل المنزلي بدون عينات وصل إلى 219 حالة شفى منها 202 حالة وتحت العزل 17 حالة.