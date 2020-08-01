محافظ شمال سيناء يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد .كما شدد المحافظ علي قيام أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بنسبة الـ 50 ٪ من عدد المقاعد المرخص بها، وترك مسافة مناسبة من كل الاتجاهات بين الطاولات، مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد المحافظ على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين مع استمرار فتح المجازر أمام المواطنين.