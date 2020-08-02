طقس الغد حار والرطوبة تصل لـ88%.. وأمطار خفيفة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد، وتشير خرائط الطقس إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأفاد الخبراء بأنّ الرطوبة النسبية ستكون العظمى 80 والصغرى 35 في القاهرة والوجه البحري و88 و45 في السواحل الشمالية و65 و25 في شمال الصعيد، و40 و18 في جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 33 22

سيوة 43 24

بورسعيد 32 25

دمياط 32 26

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 39 26

نخل 40 22

نويبع 38 30

طابا 38 30

كاترين 34 25

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 43 29

شلاتين 41 28

أبو رماد 38 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30